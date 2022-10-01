Какой будет погода в первый день октября в трех крупнейших городах Казахстана

Красный кленовый лист. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 1 октября, в мегаполисах Казахстана дождей или других осадков не прогнозируется. Тем не менее, если в Шымкенте в субботу будет довольно тепло, то вот в Астане и в Алматы уже будет гораздо прохладней. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане в субботу осадков не будет. Тем не менее температура воздуха в столице уже днем обещает быть довольно прохладной – до +4…+6 градусов. Ночью в городе ожидается минусовая температура – до -3…-5 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы сегодня прогнозируется солнечный день, возможна небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов, а ночью – опустятся до +3…+5 градусов. Скорость ветра, как и в столице, будет достигать 2-7 м/с.

В Шымкенте будет тепло и ясно. Днем ожидается +20…+22 градуса, а ночью похолодает до +6…+8 градусов. Скорость ветра на сегодня – 8-13 м/с. При этом жителей города предупредили, что его порывы могут достигать 15 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990570-kakoy-budet-pogoda-v-pervyy-den-oktyabrya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/