Какой будет погода в Казахстане в октябре, рассказали синоптики

Осенний парк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Какой погоды ждать казахстанцам в октябре, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По прогнозам экспертов, второй месяц осени будет довольно теплым, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Первая декада октября порадует казахстанцев солнечной погодой. Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс.

Средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С - на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1°С - на крайнем севере-западе страны.

Количество осадков в октябре прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики.

В первой декаде на большей части республики в ночные часы сохранится минусовая погода, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана ночью от -3...-8°С до +2...+7°С, днем от +3...+8°С до +13...+20°С;

на юге республики ночью от +2...+7°С до +10...+15°С, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13...+23°С до +23....+30°С;

на юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15...+20°С до +10...+15°С, днем основной фон в пределах +23...+28°С.

На западе и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов в течение первой декады ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны - дождь и мокрый снег, а также усиление ветра до 15-23 м/с.

На западе страны синоптики прогнозируют колебание температуры воздуха ночью от +10...+15°С до +5...+10°С, днем от +17...+25°С до +12...+20°С.

На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1...+6°С до +10...+15°С, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от -2...-7°С до +3°С, днем потеплеет от +7...+15°С до +23...+30°С.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от +3....+8°С до -5...-10°С, днем от +15...+20°С до +3...+8°С;

в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от 0...+5°С до -7...-12°С, днем от +11...+16°С до -3...-8°С;

на юге, юго-востоке страны ночью от +7...+12°С до -2...-7°С, днем от +18...+23°С до +5...+10°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990558-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-oktyabre-rasskazali-sinoptiki/