Прямые авиарейсы запустят между Казахстаном и Сейшелами

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиационые власти Казахстана и Сейшельских островов подписали меморандум, по которому авиаперевозчики обеих стран смогут совершать по семь рейсов между государствами в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в Монреале (Канада) с 27 сентября по 7 октября, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова.

В ходе встречи председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев и министр транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуес обсудили вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его развития.

"По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны", – говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Также, по информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания Air Seychelles на основе подписанного документа планирует открыть прямой рейс между двумя странами по маршруту "Виктория – Алматы" в январе следующего года.

"Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990521-pryamye-aviareysy-zapustyat-mezhdu-kazahstanom-i-seyshelami/