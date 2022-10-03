Видео с кидавшими чемоданы сотрудниками прокомментировали в аэропорту Алматы

Погрузка багажа. Кадр из видео: instagram.com/timur_artyukhin

В Сети появилось видео, на кадрах которого сотрудники аэропорта загружают багаж в самолет, буквально кидая чемоданы на ленту, передает корреспондент NUR.KZ.

В видеоролике, опубликованном пользователем Instagram Тимуром Артюхиным, сотрудники аэропорта бросают багаж, часть из которого падает на землю. Видео возмутило других пользователей.

"С такими работниками и врагов не надо", "А мы еще просим налепить наклейку "осторожно, стекло"! После такого видео, можно вообще ни о чем не просить", - пишут они.

Между тем в Международном аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что багаж был не пассажирским, а сотрудники получили предупреждения.

"Международный аэропорт Алматы принимает во внимание все обращения пассажиров, полученные путем любых средств связи. Мы подтверждаем, что во время обработки одного из вылетающих рейсов произошло нарушение процедур погрузки груза (не пассажирского багажа).

Сотрудники, задействованные в обработке груза, получили дисциплинарные предупреждения. Чтобы избежать подобной ошибки, весь персонал по погрузке в аэропорту проходит инструктаж, они также получили раздаточные материалы относительно правильной сортировки груза. Проводятся дополнительные проверки для контроля правильности процедур загрузки", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990512-video-s-kidavshimi-chemodany-sotrudnikami-prokommentirovali-v-aeroportu-almaty/