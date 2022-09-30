Деньги за подаренные часы и телефон попытался отсудить астанчанин у бывшей девушки

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В суд Астаны поступил иск от местного жителя. Он требовал вернуть деньги за дорогие телефон и часы, которые подарил бывшей девушке. По его словам, она обещала помогать оплачивать кредит за подарки, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Истец А. обратился в суд к ответчику С. с иском о взыскании долга.

Несмотря на то, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, истец обжаловал это решение в суд апелляционной инстанции.

"Из материалов дела следует, что истец А. приобрел в кредит мобильный телефон модели iPhone 12 PRO MAX, а также смарт часы Apple Watch Series 6 и подарил их ответчику С., с кем состоял в отношениях", – говорится в сообщении суда.

Как утверждал истец, ответчик обещала помогать ему оплачивать кредит, однако получив подарки, заложила их в ломбард. В связи с этим А. просил суд взыскать с ответчика стоимость телефона и часов на сумму около 800 тыс. тенге.

Девушка пояснила, что она по мере возможности помогала бывшему возлюбленному погашать кредит за счет своих пособий и уже перечислила ему 149 тыс. тенге.

"Суд первой инстанции в обосновании своего решения указал, что в силу статьи 506 ГК РК по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требования) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед третьим лицом", – объяснили представители суда.

Подчеркивается, что доказательств, содержащих элементы договора займа или иного договора, а также обязательство возвратить деньги, как требует в иске истец, предоставлено не было.

"Суд посчитал, что фактической передачи денег в долг не было. Истец добровольно оформил кредит, подарил ответчику. Последняя по своему усмотрению распорядилась подаренным имуществом", – добавили в суде.

Так, по указанным основаниям, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990474-dengi-za-podarennye-chasy-i-telefon-popytalsya-otsudit-astanchanin-u-byvshey-devushki/