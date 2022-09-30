Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Туркестанской области 8-летняя девочка получила гражданство Казахстана. С соответствующим заявлением в Келесский районный отдел полиции обратилась местная жительница, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам женщины, в 2013 году она вместе с семьей переехала из Узбекистана на постоянное место жительства в Казахстан.

В конце того же года сельчанка подала документы на получение гражданства Казахстана.

При этом во время рассмотрения заявки в начале 2014 года женщина родила дочь и в свидетельстве о рождении ребенка родители были записаны узбекистанцами.

Спустя годы при оформлении выезда в Узбекистан женщина обратила на это внимание и попросила полицейских дать справку для 8-летней дочери о том, что она является казахстанкой.

По обращению жительницы района была проведена определенная работа. В итоге маленькой девочке выдали документ о гражданстве РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990401-8-letnyaya-devochka-poluchila-grazhdanstvo-kazahstana/