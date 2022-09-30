Сколько в Казахстане проживает людей в возрасте 100 лет и старше

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане насчитывается 487 граждан в возрасте 100 лет и более, а самый пожилой казахстанец живет в Туркестанской области – он уже отметил свой 121-й день рождения, сообщается на официальном сайте Минтруда.

Как подсчитали специалисты, в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 75 человек в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны – Алматы. В нем проживает 62 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 55 человек в возрасте 100 лет и старше.

В Минтруда рассказали, что в тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители Туркестанской области – 121 год, Шымкента – 120 лет, Жамбылской области – 119 лет.

Всего в Казахстане проживает 31 человек в возрасте старше 100 лет.

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Напомним, что единовременную социальную помощь получат пенсионеры Астаны ко Дню пожилых людей – она составит около 8 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990384-skolko-v-kazahstane-prozhivaet-lyudey-v-vozraste-100-let-i-starshe/