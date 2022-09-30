"Все болеем из-за грязной воды": жителям села в Алматинской области приходится пить из реки

Река. Кадр из видео: КТК

Жители села Карабулак в Алматинской области пожаловались на проблемы с водой: ее приходится набирать из реки и кипятить, а зимой – топить снег, сообщается на сайте телеканала КТК.

По словам корреспондентов, сельские чиновники не позаботились о водопроводе, поэтому в селе в 300 км от Алматы воду набирают из реки.

"Живущие рядом с речкой набирают воду здесь. Тут пьет воду скот. Здесь еще много мусора. Весной, когда снег тает, все в грязи, вода становится черной", — рассказал сельчанин Айдын Касымов.

Куралай Анлашева живет в селе 55 лет. Бабушка рассказывает, питьевой воды в округе не было полвека. Каждое утро пенсионерка берет в руки ведра и отправляется на ближайшую речку, чтобы потом попить чай.

"Здесь в основном живут пожилые люди. Все набираем воду из этой речки и пьем. Мы все болеем из-за этой грязной воды. Почему никто не возьмет пробы. Мы же не знаем, что тут плавает. Чего мы только не делаем: и отстаиваем, и кипятим эту воду", — жалуется женщина.

Зимой сельчанам вовсе приходится топить снег и лед. Местные уже несколько лет пытаются напомнить властям о проблеме с водой.

"Мы всю жизнь пьем эту воду. Когда нужно вещи постирать, в день по пять раз бегаем на речку с ведрами. Мне, например, уже за 70 лет. Очень тяжело ходить. Еще вода грязная. Моя внучка внезапно заболела – отравилась, кажется. Мы уже замучились. А в акимате молчат. Никого не волнует наша проблема. Правильно: чиновникам, главное, хорошо", — возмущается Жумагуль Мекетаева.

Аким Кегенского района Талгат Байедилов заявил, что в это село наведывается часто и об отсутствии воды тоже знает, однако решить проблему пока не в силах.

"Сейчас вода есть только на одной или двух улицах. В других местах воды нет. На сегодня составили проектно-сметную документацию. Бумаги должны пройти государственную экспертизу. А дальше нужно будет закладывать в бюджет", — пояснил он.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990338-vse-boleem-iz-za-gryaznoy-vody-zhitelyam-sela-v-almatinskoy-oblasti-prihoditsya-pit-iz-reki/