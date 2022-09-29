Таунхаусы за 4 миллиарда тенге разворовывают в Таразе

Таунхаус. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В Таразе по программе "Нурлы жер" на площади в 22 гектара должны были возвести 256 таунхаусов за 4 млрд тенге. Однако строительство остановилось на полпути. Здания пустуют, окна уже выломаны, сантехнику и батареи выносят. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает Первый канал "Евразия".

В то же время около двухсот семей, вложивших свои деньги, не могут переехать. Из 256 таунхаусов в эксплуатацию ввели всего 46. Некоторые доделывают жилье за свои деньги, продолжая выплачивать ипотеку.

"Сейчас нужно сделать много работы и снаружи, и внутри. Даже крыша еще не сделана. Свет, газ и воду я сам провел. Окна разбиты, батареи своровали, с корнем вырвали! Очень много нужно переделывать! Сейчас ночами сторожу свой дом, ночую здесь", - рассказал житель Тараза Серик Султанбеков.

Разбитое окно. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

Подрядчик объяснил остановку строительства подорожанием материалов. Теперь намерен поднять цену за квадратный метр со 120 до 170 тысяч тенге.

Акимат не согласен с новыми условиями и разорвал договор с застройщиком. Новый градоначальник, назначенный в начале сентября, пообещал решить вопрос. Планируется, что проект будут достраивать, но уже по новой программе - "Сильные регионы".

"Работы по строительству будут продолжаться. Но мы должны решить финансовую проблему. Мы ожидаем, что стоимость поднимется до 170-200 тысяч тенге за квадратный метр. Это только по нашим расчетам. Средства планируем запросить в республиканском бюджете", - пояснил аким Тараза Бакытжан Орынбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990246-taunhausy-za-4-milliarda-tenge-razvorovyvayut-v-taraze/