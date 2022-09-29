Когда завершится реконструкция скверов у Госмузея и Дворца школьников в Алматы

Сквер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал о том, когда будет завершено благоустройство скверов у Государственного музея и Дворца школьников, передает корреспондент NUR.KZ.

"До конца текущего года будет завершена реконструкция скверов у Государственного музея Республики Казахстан и у Дворца школьников.

Также в сентябре получены заключения экспертизы на ПСД по реконструкции сквера "Журналистов" и сквера по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау. Строительно-монтажные работы планируем начать весной следующего года", - отметил аким.

Также, по его словам, в сентябре завершена реконструкция и благоустройство четырех прудов с использованием очистных сооружений в Алматинском зоопарке.

Напомним, ранее сообщалось, что алматинцы поддержали проект реконструкции сквера возле Дворца школьников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990161-kogda-zavershitsya-rekonstruktsiya-skverov-u-gosmuzeya-i-dvortsa-shkolnikov-v-almaty/