На ситуацию в ауле, жизнь которого зависит от доллара, отреагировали в Минэнерго

Село. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве энергетики РК отреагировали на ситуацию в одном из сел Жамбылской области, где жители платят за электроэнергию долларами. Ответ опубликован на официальном сайте ведомства.

12 сентября в Министерство энергетики поступила информация о жителях села Жаугаш батыр Меркенского района Жамбылской области, где получают электроэнергию по электрическим сетям Кыргызстана.

15 сентября по этому поводу было организовано совещание с участием представителей акимата региона, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области, ТОО "Жамбылские электрические сети" и ТОО "Жамбыл Жарык Сауда - 2030".

В ТОО "Жамбылские электрические сети" отметили, что тариф за пользование кыргызской электроэнергией по договору между АО "Электрические станции" (Бишкек) и ИП "Ынтымак" в селе Жаугаш батыр составляет в среднем 90-100 тенге за 1 кВт/час (с учетом НДС и экспорта).

"По итогам совещания приняты решения по рассмотрению вопроса оперативного принятия на баланс местным исполнительным органом имеющихся линий электропередачи и КТП-10/0,4 кВ, ТОО "Жамбылские электрические сети" - снять вопрос тарифообразования с 100 тенге/кВт.час до 24 тенге/кВт.час, а также принять меры по абонированию жителей села Жаугаш батыр.

В настоящее время заинтересованными сторонами проводятся соответствующие работы. Также участники совещания, выехав в село Жаугаш батыр, провели информационно-разъяснительную работу с жителями", - отметили в Министерстве энергетики РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области нашли аул, жизнь которого зависит от доллара, поскольку электроэнергию сельчане оплачивают именно в этой валюте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990002-na-situatsiyu-v-aule-zhizn-kotorogo-zavisit-ot-dollara-otreagirovali-v-minenergo/