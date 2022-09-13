Аул, жизнь которого зависит от доллара, нашли в Жамбылской области (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жизнь жителей села Жаугаш батыр Жамбылской области очень сильно зависит от курса доллара, поскольку оплачивают электроэнергию сельчане именно в этой валюте. Киловатты сельчане получают из соседней республики и по ценам раз в пять выше казахстанских, передает сайт телеканала КТК.

Главная проблема сельчан, проживающих в селе Жаугаш батыр в Мергенском районе, это электроэнергия.

По данным телеканала, началось все 18 лет назад, когда в ауле кто-то разграбил трансформатор и сети. Два года люди сидели с лампадками, а после нашли выход – брать энергию из Кыргызстана. Но она достается казахстанцам слишком дорого и только за доллары.

"Мы платим по межгосударственному тарифу. Каждый дом каждые 100 киловатт-часов оплачивает по 14-15 тысяч тенге. Но и платить – проблема! Ежемесячно мы отправляем человека в Кыргызстан, который меняет наши деньги на доллары и платит за свет", - жалуется сельчанин Омирбек Оразбаев.

Снарядить гонца-плательщика сельчанам тоже влетает в копеечку. Но даже такой, говорят люди, "золотой" свет при малейшем ветре выключается. Сети уже устарели, а пожаловаться на это некому.

"Уже при слабом ветре свет отключается. Пойти пожаловаться на это мы не можем – идти далеко. Только чтобы границу перейти, надо около 80 километров проехать. Что нам делать, мы не знаем. Без света человек разве может?" - поделился Сагат Жаксымбетов.

Оказалось, устаревшие столбы и линии электропередачи тоже находятся в собственности соседней страны. Демонтировать и даже просто использовать их нельзя.

Местные власти в прошлом году пытались помочь сельчанам. Они разработали проект по прокладке своих – казахстанских – сетей на 44 километра, но он одобрения пока не получил.

"В 2021 году разработана проектно-сметная документация, в этом году прошла экспертизу. В настоящее время разработана смета на 532 миллиона тенге. Все это было передано в отраслевое управление энергетики и ЖКХ. Но проект пока не одобрен", - сообщил заместитель акима Меркенского района Кайрат Аргынбаев.

В итоге людям пока ничего не остается, кроме как пользоваться кыргызстанской энергией и следить за валютным рынком. Любой скачок курса доллара очень сильно бьет по карману.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987415-aul-zhizn-kotorogo-zavisit-ot-dollara-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-video/