Задержки рейсов из Алматы объяснили в Air Astana

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В среду, 28 сентября, в аэропортах Алматы и Атырау произошел сбой в работе интернета, из-за чего регистрация на рейсы производилась вручную. Это привело к задержке рейсов, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Air Astana.

По данным пресс-службы авиакомпании, сегодня утром, примерно в 04:00, произошел сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту Атырау.

"В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа.

Интернет-соединение было возобновлено в 08:40. В настоящее время авиаперевозчик постепенно восстанавливает расписание рейсов", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Напомним, в этом году группу компаний Air Astana уже несколько раз штрафовали за задержку рейсов. В Комитете гражданской авиации отмечали, что во время задержки рейсов пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989954-zaderzhki-reysov-iz-almaty-obyasnili-v-air-astana/