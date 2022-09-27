Казахстанка отказалась от ребенка в роддоме, а потом передумала и пропала вместе с ним
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Необычные поисковые мероприятия провели полицейские в районе Магжана Жумабаева в Северо-Казахстанской области. К ним информация о поиске женщины с ребенком поступила из больницы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация из районной больницы о 28-летней женщине, которая покинула медучреждение, отказавшись от новорожденного ребенка.
Однако позже молодая мама изменила мнение и забрала младенца, но не явилась на обследование в назначенный срок.
Обеспокоенные судьбой малышки, которая родилась недоношенной, медики попытались найти женщину самостоятельно, но в итоге обратились в полицию.
В ходе проверки стражи порядка за сутки отыскали сельчанку у родственницы и доставили ее вместе с ребенком в больницу на обследование.
По данному факту ювенальные полицейские известили Комиссию по делам несовершеннолетних. 26 сентября состоялось выездное заседание.
В связи с заявлением матери о трудном материальном положении решается вопрос о временном помещении младенца в Дом ребенка в Петропавловске.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989863-kazahstanka-otkazalas-ot-rebenka-v-roddome-a-potom-peredumala-i-propala-vmeste-s-nim/