Потасовки с полицейскими в Байконуре объяснили в МВД (видео)

Драка. Кадр из видео: vk.com/Подслушано в Байконуре

В СМИ появилась информация о том, что в Байконуре происходят потасовки с полицейскими. Глава казахстанского МВД Марат Ахметжанов на брифинге СЦК прокомментировал ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. По их данным, по периметру города расставили еще больше контрольно-пропускных пунктов (КПП) и это якобы провоцирует местных жителей.

"Как мне доложили, по просроченным пропускам был ограничен проход. Поэтому был конфликт местного населения с российскими полицейскими.

Сейчас все под контролем. Никакой дальнейшей эскалации этого вопроса нет. Это граждане, которые имели просроченные документы, позволяющие входить в эту зону", – пояснил министр.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором виден конфликт с применением силы между правоохранителями и неизвестными людьми.

Также сегодня глава МВД рассказал о том, могут ли казахстанские власти выдать российской стороне тех, кто покинул страну после 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989828-potasovki-s-politseyskimi-v-baykonure-obyasnili-v-mvd-video/