Полицейские помирили поссорившуюся пару в Павлодаре

Парень и девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Во дворе дома в Павлодаре произошла громкая ссора между молодыми людьми. Бдительные соседи вызвали на место полицейских, которым удалось помирить пару, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

23 сентября на пульт оператора "102" поступил звонок от неравнодушных павлодарцев о том, что во дворе дома мужчина якобы поднял руку на девушку.

Прибывшие на место полицейские увидели беременную женщину с малолетним ребенком в коляске, а рядом стоял тот самый "избивавший" ее молодой человек.

Выяснилось, что насилия никакого не было, но между парой действительно произошла громкая ссора.

25-летняя павлодарка пояснила, что на фоне беременности она перенервничала и не смогла справиться с эмоциями. Претензий к своему парню у нее нет. Девушка настоятельно просила не забирать его в полицию.

После того, как молодая мама успокоилась, правоохранители провели профилактическую беседу с мужчиной. В итоге пара помирилась при полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989807-politseyskie-pomirili-possorivshuyusya-paru-v-pavlodare/