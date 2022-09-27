Больше 3 млн тенге алиментов задолжала жительница ВКО своей дочери

Сотрудник полиции и жительница ВКО. Фото: polisia.kz

В Усть-Каменогорске полиция разыскала женщину, которая четыре года не выплачивала алименты своей дочери, проживающей в доме ребенка, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в отдел миграционной службы поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 39-летней гражданки - с марта 2018 года женщина не выплачивала алименты на содержание своей 5-летней дочери.

Менее чем через сутки мать ребенка была найдена. Полицейским она заявила, что не могла выплачивать алименты, поскольку все эти годы не была официально трудоустроена. На сегодня долг перед ребенком составил более 3 млн тенге.

Отмечается, что взысканием денежных средств займутся судебные исполнители. Сейчас девочка проживает в специализированном доме ребенка, где ее оставила мать.

С начала года сотрудники ДП Восточно-Казахстанской области установили более 120 неплательщиков алиментов, добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989714-bolshe-3-mln-tenge-alimentov-zadolzhala-zhitelnitsa-vko-svoey-docheri/