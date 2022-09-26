Уведомления о выселении из квартир прислали медикам в Атырауской области (видео)

Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

16 медработников в Атырауской области получили уведомления о выселении из арендных квартир, которые были выделены им по госпрограмме. Тем не менее в акимате уверяют, что медики просто не так все поняли, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в свои арендные квартиры медработники заехали еще шесть лет назад по госпрограмме, и теперь их официально попросили освободить помещения.

"До 22 октября мы должны освободить квартиру. Тут ссылаются на статью 107 закона Республики Казахстан. Этот закон содержит девять пунктов: хулиганство, крики, шум либо аренда третьим лицам. Но к нам это не имеет никакого отношения.

Как такие уведомления без каких-либо причин и доказательств могут отправлять государственные органы?" – возмутилась врач Жылыойской районной больницы Лаура Ганиева.

Медики рассказали, что среди жильцов есть и многодетные, и люди, которые воспитывают детей в одиночку, а также доктора предпенсионного возраста. По их мнению, квартиры решили освободить для молодых специалистов.

Но в акимате заявили, что люди все неправильно поняли – выселение грозит только ярым нарушителям.

"Эти уведомления были донесены до всех, кто получил жилье по госпрограмме. Люди продолжат жить в своих квартирах. Никто насильно их не выгонит. Если будут зафиксированы случаи использования квартир не по назначению, будем уже через суд решать вопросы", – подчеркнул руководитель отдела ЖКХ Жылыойского района Еркебулан Аккусов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989702-uvedomleniya-o-vyselenii-iz-kvartir-prislali-medikam-v-atyrauskoy-oblasti-video/