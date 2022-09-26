"Это нечестные деньги": казахстанка отказалась поднимать цену на квартиру и восхитила Сеть (видео)

Кадр из видео: tiktok.com/@myrzaevna

Казахстанка, отказавшаяся поднимать цену на квартиру на фоне всеобщего ажиотажа, восхитила соцсети. Ролик с женщиной набрал почти 800 тысяч просмотров в TikTok.

В последние дни на фоне массового наплыва россиян во многих городах резко подорожало съемное жилье. Пользовательница TikTok под ником Myrzaevna сняла на видео разговор со своей мамой на эту тему и поделилась роликом в Сети. Девушка спросила у мамы, не собирается ли та поднять цену на квартиру, которую семья сдает.

"Зачем доводить человека, которому и так сейчас непросто? Это нечестные деньги, нельзя пользоваться такой ситуацией", - заявила женщина.

На аргумент дочери, что все поднимают цены, женщина категорично заявила: "Мы не все. Я с тобой тоже по съемным квартирам скиталась. Не надо, я поднимать не буду".

Всего за 16 часов пост собрал почти 800 тысяч просмотров, больше 65 тысяч лайков и 4,5 тыс. комментариев. Пользователи искренне восхитились человечностью казахстанки.

"Аж слезы на глаза навернулись! Пусть Аллах вернет вам ваше добро в десятикратном размере", "Правильно мама говорит, потому что знает, как это тяжело. Дай Аллах здоровья Вашей маме!", "Благодаря таким людям мир еще и держится", - пишут комментаторы под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989637-eto-nechestnye-dengi-kazahstanka-otkazalas-podnimat-tsenu-na-kvartiru-i-voshitila-set-video/