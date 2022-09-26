Дождь с грозой пообещали в Шымкенте и Астане в начале недели

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Об ухудшении погодных условий предупредили специалисты РГП "Казгидромет". Сегодня, 26 сентября, в Астане и Шымкенте ожидаются осадки, сообщается на официальном сайте метеослужбы.

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +29...+31 градуса, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Астане ожидается дождь с грозой. Также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры до +19...+21 градуса. Астанчан также предупредили об усилении ветра до 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте также ожидается плохая погода - возможен дождь с грозой и усиление ветра до 8-13 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут +30...+32 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989514-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-shymkente-i-astane-v-nachale-nedeli/