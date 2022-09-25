Пропавшую 4-летнюю девочку нашли в лодке в Павлодаре

Девочка на берегу. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Павлодаре служебная собака по кличке Ника помогла найти пропавшую 4-летнюю девочку - ребенок спрятался в одной из лодок на лодочной станции, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в субботу в 17:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже ребенка.

Как рассказала мама пропавшей, они с четырьмя детьми приехали к бабушке. Все дети играли во дворе дома. Примерно в 16:45 бабушка позвала внуков попить компот. Пришли все, кроме 4-летней внучки.

Около 40 минут родные искали девочку самостоятельно, а затем обратились в полицию. Отмечалось, что девочка не разговаривает.

По адресу тут же были направлены полицейские вместе со служебно-розыскной собакой по кличке Ника.

"По факту был ориентирован личный состав, все автопатрули и пешие наряды. Одновременно просматривались уличные камеры видеонаблюдения. Служебной собаке были даны вещи ребенка, чтобы она нашла след. Спустя несколько минут Ника учуяла след и привела сотрудников к лодочной станции-1, где в одной из лодок была найдена потерявшаяся девочка. Ребенок передан матери", – сообщили в полиции города.

Выяснилось, что девочка играла одна, спрятавшись в лодке.

Отмечается, что служебно-розыскная собака Ника служит в полиции с 2016 года. На ее счету десятки найденных людей. Кроме того, Ника помогла раскрыть несколько краж, грабежей и убийство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989466-propavshuyu-4-letnyuyu-devochku-nashli-v-lodke-v-pavlodare/