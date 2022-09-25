Жара выше 30 градусов ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте

Парк первого президента в Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В воскресенье, 25 сентября, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается по-летнему жаркая погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Те же +28...+30 градусов ожидаются и в Астане, однако жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 7-12 метров в секунду.

В Шымкенте воздух сегодня прогреется до +32...+34 градусов, скорость ветра составит 3-8 м/с.

Осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989458-zhara-vyshe-30-gradusov-ozhidaetsya-v-almaty-astane-i-shymkente/