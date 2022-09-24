Госслужащим ошибочно дали бонусы в размере двух окладов в Павлодарской области

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Госслужащих ошибочно поощрили в Баянаульском районе Павлодарской области. Бонусы в два должностных оклада работникам пришлось вернуть. Ситуацию прокомментировал аким района Серик Батыргужинов, передает Pavlodarnews.kz.

В соцсетях появилась анонимная жалоба госслужащих. В ней было указано, что сотрудники получили вознаграждение за эффективную работу в 2021 году, однако через неделю их попросили вернуть выплаченные деньги.

При этом премиальные отдали не все работники. В частности, якобы не спешат расставаться с деньгами сотрудники аппарата акима Баянаульского района и некоторых отделов акимата.

Глава района Серик Батыргужинов подтвердил, что финансовые средства, перечисленные на счета госслужащих, возвращены частично.

"В финансовом документе закралась ошибка: вместо слова "премиальные" написали "бонусы". Госслужба указала нам на неверную формулировку. Мы отменили свое распоряжение и привели все в соответствие. Всего госслужащие семи отделов получили, сейчас половина из них уже вернула. Люди продолжают возвращать", - отметил аким Баянаульского района.

Он добавил, что премии должны выплатить после утверждения проекта постановления Министерства национальной экономики РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989443-gossluzhaschim-oshibochno-dali-bonusy-v-razmere-dvuh-okladov-v-pavlodarskoy-oblasti/