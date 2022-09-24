Первый снег в ближайшие дни ожидается в Астане

Снег в Астане. Архивное фото: NUR.KZ

Прогноз погоды на неделю в Астане озвучили казахстанские синоптики. Судя по данным специалистов, первый снег в столице ожидается уже 28 сентября. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Если сегодня, 24 сентября, синоптики прогнозировали в Астане переменную облачность без осадков и температуру воздуха днем до +31 градуса, то затем ситуация может существенно измениться.

Завтра также ожидается переменная облачность без осадков, дневная температура воздуха в столице немного снизится - до +28+30 градусов.

В понедельник, 26 сентября, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха: +18+20 градусов.

Во вторник дневная температура опустится до +12+14 градусов. Временами возможен дождь.

Уже в ночь на 28 сентября синоптики прогнозируют до +3+5 градусов. Могут пройти осадки в виде дождя и снега, которые продолжатся днем. При этом температура воздуха днем поднимется до 6-8 градусов тепла.

Ночью же 29 сентября может быть от 0 до +2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989430-pervyy-sneg-v-blizhayshie-dni-ozhidaetsya-v-astane/