По-летнему жарко: до +34 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Девушка на солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогноз погоды на 24 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики. Жителям мегаполисов стоит ожидать по-летнему жаркой субботы. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 24 сентября ожидается жаркая погода без осадков. Однако в течение дня может быть переменная облачность. Температура воздуха днем прогреется до +29+31 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики прогнозируют тоже переменную облачность. Дневная температура может повыситься до отметки в +28+30 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте и вовсе будет по-летнему жарко. Жителям мегаполиса специалисты предвещают солнечную погоду. Днем температура воздуха ожидается до +32+34 градусов. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989375-po-letnemu-zharko-do-34-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/