Африканских комиссаров накормили борщом в колонии Караганды

Комиссары из Африки в колонии Караганды: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Сотрудники тюремной системы Туниса и Уганды побывали в одной из колоний Караганды, где попробовали обед осужденных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям.

Делегация из Уганды и Туниса посетила учреждение максимальной безопасности №31. Визит прошел в рамках совместной глобальной программы ЕС-ООН по работе с осужденными.

Африканских комиссаров ознакомили с условиями отбывания наказания в казахстанской колонии.

Комиссары из Африки в колонии Караганды. Фото: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Они посетили отряды, медицинскую часть, библиотеку, актовый зал и столовую.

Представители Уганды не отказались попробовать обед осужденных. В частности, их накормили борщом.

Комиссары из Африки в колонии Караганды. Фото: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

"Но больше всего делегацию удивила чистота и порядок в карагандинской колонии", - отметили в ДУИС.

Напомним, ранее сообщалось, что групповое неповиновение оказали заключенные в колонии Жезказгана. В итоге организаторов осудили. При этом один из них получил срок в 5 лет за день до своего освобождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989429-afrikanskih-komissarov-nakormili-borschom-v-kolonii-karagandy/