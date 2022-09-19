Групповое неповиновение оказали заключенные в колонии Жезказгана

Заключенный в камере. Иллюстративное фото: pexels.com

Осуждены организаторы группового неповиновения законным требованиям администрации колонии в Жезказгане. При этом один из них получил срок в 5 лет за день до своего освобождения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям.

По информации ведомства, трое осужденных, отбывая наказания в учреждении УИС в Улытауской области, пытались для себя послабить режим содержания путем нанесения себе и другим заключенным телесных повреждений.

Администрация колонии задокументировала данные факты, на основании чего было возбуждено уголовное дело.

Приговором Жезказганского городского суда основные фигуранты были признаны виновными по п.3 ст.428 УК РК (Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, а равно участие в групповом неповиновении, сопряженное с применением насилия или умышленным причинением себе какого-либо повреждения либо повлекшее иные тяжкие последствия).

Они получили по 5 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988515-gruppovoe-nepovinovenie-okazali-zaklyuchennye-v-kolonii-zhezkazgana/