"Самопознание" планируют исключить из школьной программы в Казахстане

Учебники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство просвещения подготовило проект приказа об исключении программы нравственно-духовного образования "Самопознание" из списка обязательных дисциплин для школьников. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Документ для публичного обсуждения появился на сайте накануне, 21 сентября. Само обсуждение продлится до 5 октября текущего года.

Авторы предлагают признать утратившим силу приказ министра образования и науки РК от 29 сентября 2018 года № 522 "Об утверждении программы нравственно-духовного образования "Самопознание".

Данная программа была направлена на усиление нравственно-духовного аспекта содержания дополнительного образования и внеучебной деятельности.

Напомним, в феврале в Сети появилась информация, что дисциплина "самопознание" якобы исчезнет из списка обязательных для изучения предметов. Тогда представители МОН РК отмечали, что рассматривают различные варианты, в том числе и возможность перевода "самопознания" из списка обязательных для изучения в школе в разряд факультативных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989121-samopoznanie-planiruyut-isklyuchit-iz-shkolnoy-programmy-v-kazahstane/