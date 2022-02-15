На слухи об исключении "самопознания" из школьной программы ответили в МОН

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В соцсетях появилась информация о том, что "Самопознание" могут исключить из школьной программы, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях распространяется утверждение о том, что вскоре дисциплина "самопознание" якобы исчезнет из списка обязательных для изучения предметов.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Министерства образования и науки за разъяснением касательно статуса предмета в школах.

В ведомстве отметили, что такие предложения действительно им поступают.

Сейчас в МОН рассматривают различные варианты, в том числе и возможность перевода "самопознания" из списка обязательных для изучения в школе в разряд факультативных со следующего учебного года.

Если это произойдет, то предмет будет изучаться по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как это было раньше.

Также в министерстве рассказали, что в настоящее время обновляются учебные программы по всем предметам и рассматривается возможность снижения учебной нагрузки на школьников.

Дополнительную информацию в МОН пообещали предоставить позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956200-na-sluhi-ob-isklyuchenii-samopoznaniya-iz-shkolnoy-programmy-otvetili-v-mon/