Россиянин случайно потерял паспорт и водительские права в Актюбинской области

Владислав Коба с полицейскими. Фото: instagram.com/policeaktobe

Гость из России Владислав Коба случайно потерял паспорт и водительское удостоверение, находясь в Актюбинской области. Оказалось, что он передал бабушке ненужные вещи, где и находились его документы. Об этом сообщает ДП региона на своей официальной странице в Instagram.

Как выяснилось, молодой человек передал свои ненужные вещи пожилой женщине, но в них были его документы (паспорт, водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ).

18 сентября актюбинские стражи порядка вернули ему утерянные документы.

"Спустя 30 минут мне в социальных сетях написали сотрудники полиции, что найдены документы, они будут ждать меня на посту СП-370.

Хочу поблагодарить от всего сердца за преданность своему делу и миссии. Чувствуется отдача и профессионализм. Таких сотрудников должно быть больше", - отметил гражданин России Владислав Коба.

Напомним, ранее гражданин Индии также записал видеообращение к казахстанским полицейским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989101-rossiyanin-sluchayno-poteryal-pasport-i-voditelskie-prava-v-aktyubinskoy-oblasti/