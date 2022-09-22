Аким Алматы: Встречаются не только одинаковые улицы, но и номера домов

Номер дома. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Турксибского района пожаловалась на проблему с нумерацией домов. Во время встречи акима Алматы Ерболата Досаева с населением Турксибского района она сообщила, что это осложняет работу для скорой помощи, передает корреспондент NUR.KZ.

"С переходом нашего района в город в микрорайоне возникла проблема по нумерации домов, особенно в новостройках не проработаны номера домов. Это в свою очередь усложняет работу для кареты скорой помощи. Просим детально изучить этот вопрос", — заявила жительница микрорайона Альмерек.

Аким ответил, что знаком с этой проблемой, более того, по его словам, она есть и в других районах города.

"Встречаются не только одинаковые улицы, но и номера домов. До конца года городская ономастическая комиссия проведет заседание, мы постараемся явные вопросы вынести туда и принять необходимые решения", — заявил Досаев.

Ранее аким рассказывал, когда закончат строительство развязки на "Кульджинке" в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989035-akim-almaty-vstrechayutsya-ne-tolko-odinakovye-ulitsy-no-i-nomera-domov/