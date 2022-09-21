Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ряде зданий Медеуского района Алматы временно отключат холодную воду, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

По информации компании 23 сентября с 00:00 до 07:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территориях в контурах следующих улиц:

вдоль проспектов Достык и Назарбаева южнее проспекта Аль-Фараби;

в микрорайоне Горный гигант и Юбилейный, жилом массиве Каменское плато, коттеджных городках Алматы, VIP Алем, Luxor;

на улицах Ахмедиярова, Баглановой, Байжанова, Бас батыра, Бигельдинова, Горная, Диваева, Домбра, Елибекова, Жамакаева, Жанибекова, Жукова, Искандерова, Камар сулу, Керей-Жанибек хандары, Курмет, Кыз Жибек, Луганского, Максимова, Манаева, Мангистауская, Найманбаева, Нурмагамбетова, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Радлова, Рубинштейна, Таттимбета, Сахариева, Тайманова, Топоркова, Трофимова, Хаджи Мукана, Хмелева, Чайкиной, Чимбулакская.

Кроме того, снижение воды на сетях будет ощущаться в домах, расположенных на территориях микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3, а также по улицам Армянская, Береговая, Инженерная, Ньютона, Фонвизина.

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на объектах и сетях водоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988966-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/