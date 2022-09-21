Наплыв туристов в Алматы связали с предстоящим концертом Димаша (видео)

Арбат в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Наплыв туристов наблюдается в Алматы в последние дни - отели южной столицы заполнены на 80%, свободных мест практически нет. Предполагается, что причиной ажиотажа стал грядущий концерт Димаша Кудайбергена, передает сайт телеканала КТК.

"В городе наблюдается рост туристского потока. Это страны Европы, СНГ, арабские страны и страны Латинской Америки", - сообщил замдиректора туристского информационного центра Алматы Бауржан Пазылхайыр.

Он отметил также, что цены на номера в алматинских гостиницах из-за наплыва туристов увеличивать не стали.

Небывалый ажиотаж специалисты связывают с несколькими событиями. В минувшие выходные в Алматы с размахом отметили День города. Способствуют притоку туристов и теплые солнечные дни. Но главным источником притяжения, по мнению чиновников, стал предстоящий концерт Димаша Кудайбергена. Это подтверждают и сотрудники агентства онлайн-продажи билетов.

На грандиозное шоу прибывают фанаты из 50 стран. Среди них граждане США, Китая, Новой Зеландии. Из-за границы ждут не менее 5 тысяч поклонников. А всего на центральном стадионе Алматы соберется 30 тысяч зрителей.

"Практически 90% мест выкуплено. То есть мы только фан-зону сейчас реализуем. На трибунах только несколько категорий цен осталось. Минимальные билеты стоили от 8 и 10 тысяч тенге и доходят до 40 тысяч тенге. На данный момент также остались по 10 тысяч в фан-зоне и виповые места", - рассказала генеральный директор билетного агентства "Тикетон" Виктория Торгунакова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988798-naplyv-turistov-v-almaty-svyazali-s-predstoyaschim-kontsertom-dimasha-video/