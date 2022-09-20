Схема одного из автобусных маршрутов изменится в Алматы со среды

Автобус. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

В Алматы с завтрашнего дня будет изменена схема маршрута автобуса №142. Это необходимо для организации безопасного разворота автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Для организации безопасного разворота автобусов с 21 сентября будет изменена схема движения маршрута №142", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что теперь при движении по улице Момышулы автобусы будут поворачивать направо на проспект Абая до станции метрополитена "Б. Момышулы", потом будут разворачиваться за перекрестком проспекта Абая и улицы Яссауи и ехать в обратном направлении по улице Момышулы.

Дальнейшее движение будет продолжаться по схеме.

Схема маршрута №142: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988748-shema-odnogo-iz-avtobusnyh-marshrutov-izmenitsya-v-almaty-so-sredy/