Почерневший бюст Алии Молдагуловой напугал жителей Шымкента

Выкрашенный в черный цвет бюст Алии Молдагуловой. Фото: Otyrar.kz

Жителей Шымкента напугал бюст Алии Молдагуловой, выкрашенный в черный цвет. Особенно жутко памятник выглядел ночью. Ситуацию прокомментировали в городском управлении сельского хозяйства, передает Otyrar.kz.

Горожане сфотографировали почерневший бюст героя войны Алии Молдагуловой, который располагается на одноименной улице. Люди отметили, что своим внешним видом памятник пугает не только взрослых, но и детей.

В управлении сельского хозяйства Шымкента объяснили, что неудачный цвет выбрали подрядчики, но ситуацию уже в кратчайшие сроки исправили.

Бюст Алии Молдагуловой после исправления. Фото: Otyrar.kz

"9 сентября в наше управление поступила жалоба о том, что бюст Алии Молдагуловой был покрашен в черный цвет. Управлением в незамедлительном порядке было дано поручение подрядчику об устранении проблемы", - пояснил и.о. руководителя ведомства Максат Абдукадиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988716-pochernevshiy-byust-alii-moldagulovoy-napugal-zhiteley-shymkenta/