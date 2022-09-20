Трехлетний ребенок сбежал из дома через балкон на первом этаже в Актобе

Маленький мальчик с рюкзаком. Иллюстративное фото: Pixabay

К актюбинским полицейским обратилась местная жительница, которая сообщила, что пропал ее 3-летний сын. Оказалось, что мальчик выбрался из квартиры на первом этаже через балконное окно, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел вчера, 19 сентября. Примерно в 14:00 стражам порядка поступил вызов от жительницы Актобе о пропаже ее трехлетнего сына.

"Женщина пояснила, что ненадолго отлучилась на магазин, как ее сын ушел на улицу через балкон, расположенный на первом этаже", – рассказали представители МВД.

Стражи порядка сразу же осмотрели прилегающие дворы. Сообщается, что на пересечении улиц Сатпаева и Санкибай батыра патрульные полицейские обнаружили потерявшегося ребенка. После его передали матери.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативность – всего на поиски мальчика ушло 20 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988706-trehletniy-rebenok-sbezhal-iz-doma-cherez-balkon-na-pervom-etazhe-v-aktobe/