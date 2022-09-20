Жаркая погода без осадков ожидается в мегаполисах Казахстана

Сентябринки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 20 сентября, в мегаполисах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане осадков также не ожидается, воздух прогреется до +23...+25 градусов, а скорость ветра, как и в Алматы, составит 2-7 м/с.

В Шымкенте сохраняется жара выше 30 градусов - сегодня в третьем мегаполисе термометры покажут от 30 до 32 градусов выше нуля. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Казахстан придет бабье лето.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988599-pogoda/