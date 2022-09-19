Бабье лето придет в Казахстан на этой неделе

Плоды шиповника. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начало этой недели порадует казахстанцев по-летнему теплой погодой: по словам синоптиков, в стране начинается бабье лето, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным специалистов, с 20 по 22 сентября казахстанцы смогут насладиться ускользающими теплыми деньками.

На большей части страны уже установилась сухая и солнечная погода. Хотя в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух, благодаря чему днем столбики термометров поднимутся до +23...+30 градусов практически по всему Казахстану.

Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – здесь синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988445-babe-leto-pridet-v-kazahstan-na-etoy-nedele/