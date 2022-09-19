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Участок улицы Розыбакиева перекроют в Алматы из-за ремонта

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Знак "Дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление городской мобильности Алматы предупредило горожан об ограничении движения на одном из участков улицы Розыбакиева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как сообщили в ведомстве, в связи с проведением среднего ремонта дорог с 22:00 19 сентября (понедельник) до 06:00 20 сентября (вторник) движение по улице Розыбакиева от улицы Жамбыла до улицы Толе би будет полностью перекрыто.

"Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня алматинцев также предупредили об ограничении движения на улице Саина. Там тоже проводятся запланированные ранее ремонтные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988555-uchastok-ulitsy-rozybakieva-perekroyut-v-almaty-iz-za-remonta/

Автор: Виктор Николаев
Участок улицы Розыбакиева перекроют в Алматы из-за ремонта jitsu gif
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