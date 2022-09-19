Сельская учительница из Узынагаша выучила английский через интернет и поступила в вуз США

Учитель на уроке. Иллюстративное фото: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Учитель математики из села Узынагаш Алматинской области Гульзия Курманкан поступила в магистратуру по программе "Болашак" и в скором времени отправится на учебу во Флориду, США.

Проходить обучение учительница будет в Университете Южной Флориды по специальности "Математическое образование".

С Гульзией Курманкан встретились корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Как отмечают журналисты, Гульзия хорошо знает свой предмет, а ее ученики перестали бояться математики и с удовольствием ходят на уроки.

Но сама Гульзия считает, что даже отличных умений в решении задач для педагога недостаточно. Она хочет научить школьников не просто находить ответы на них, но и выбирать самый быстрый и легкий способ решения, а их в математике тысячи. Чтобы разглядеть их, нужна более совершенная методика преподавания, которая помогла бы детям играючи усвоить эту науку, говорит учитель.

"Многие люди думают, что математика - очень сложный предмет. Такой стереотип сложился в обществе. На самом деле, эта наука доступна всем. Надо просто все элементы разложить по полочкам, а потом поочередно соединять их, при этом объясняя, почему цепь складывается именно так. Таким образом прививается детям привычка рассуждать и развивается логика", - объясняет учитель Гульзия Курманкан.

По словам учителя, в селе Узынагаш много одаренных детей, но им сложно попасть на международные конкурсы из-за незнания английского языка. Поэтому Гульзия решила самостоятельно выучить английский и поступить в зарубежную магистратуру, чтобы вернуться в родное село и помочь детям выйти в мир.

"Уроки английского я брала в интернете. Я его вообще не знала, поэтому занималась долго и упорно - по 5-6 часов в день. А когда поняла, что неплохо овладела языком, сдала тест IELTS. Набрала 7 баллов из 9. И сразу приступила к выбору вуза в Америке", - рассказывает казахстанка.

Выбор пал на Университет Южной Флориды. Теперь Гульзия будет обучаться в магистратуре по специальности "Математическое образование". Она хочет перенять у опытных профессоров методику преподавания.

Через два года Курманкан вернется домой и все знания, которые получит там, передаст детям. Это нужно для того, чтобы и сельские школьники имели возможность учиться в лучших вузах мира и приносили пользу своей стране, считает педагог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988408-selskaya-uchitelnitsa-iz-uzynagasha-vyuchila-angliyskiy-cherez-internet-i-postupila-v-vuz-ssha/