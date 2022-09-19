Гроза и жара выше 30 градусов: какую погоду ждать жителям Алматы, Астаны и Шымкента

Пожелтевшие листья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 19 сентября, в Алматы ожидается гроза, в Шымкенте - жара выше 30 градусов, а в Астане - теплая погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, по прогнозам синоптиков, неделя начнется с непогоды - в южной столице сегодня обещают дождь и грозу, хотя температура воздуха при этом поднимется до +25...+27 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

В Астане осадков сегодня не ожидается, столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

По-летнему жаркая погода ждет жителей Шымкента - в третьем мегаполисе сегодня ожидается 30-32 градуса выше нуля. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988399-groza-i-zhara-vyshe-30-gradusov-kakuyu-pogodu-zhdat-zhitelyam-almaty-astany-i-shymkenta/