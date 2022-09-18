Синоптики предупредили казахстанцев о заморозках и пожарной опасности

Опавшие листья на траве. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидаются заморозки, местами сохраняется пожарная опасность, об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, 19 сентября в Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Алматинской областях и в окрестностях Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также штормовое предупреждение объявлено в Атырауской и Кызылординской областях - там ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области порывы - до 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях завтра ночью и утром местами возможен туман. Ожидаются заморозки до 2 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра, 19 сентября, днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области - до 15-20 м/с.

В Акмолинской области сохраняются заморозки до 1 градуса.

19 сентября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный, порывы до 15-20, местами до 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988386-sinoptiki-predupredili-kazahstantsev-o-zamorozkah-i-pozharnoy-opasnosti/