Как в Алматы празднуют День города (фото)

Люди на площади в Алматы. Фото: акимат Алматы

Алматинцы сегодня, 18 сентября, празднуют День города. В разных частях города проходят праздничные мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Жители Алматы по традиции в третье воскресенье сентября празднуют День города. В разных частях города сегодня проходят концерты, выставки, представления и другое.

В ходе открытия ретро-фестиваля "Сүйем сені, Алматы!" аким города Ерболат Досаев обратился к алматинцам с поздравлениями.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

"Искренне рад возможности лично поздравить вас с Днем города! Это особый праздник для всех нас, для каждого алматинца! Я родился и вырос здесь, у меня с Алматы связаны мои самые теплые воспоминания. Здесь я создал семью, растут мои дети.

У нас с вами большие цели и задачи по развитию Алматы. Мы вместе должны сделать наш город еще лучше и краше. Наша основная цель – создать комфортную городскую среду и повысить доходы жителей во всех районах мегаполиса. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает!"– сказал Ерболат Досаев.

Ерболат Досаев с почетными гражданами Алматы. Фото: акимат Алматы

После поздравительной речи глава мегаполиса наградил званием "Почетный гражданин города Алматы" 10 жителей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание Алматы. Награжденные получили денежные сертификаты на 1 млн тенге.

Инсталляция на площади. Фото: акимат Алматы

После чего аким города посетил фестиваль "Сүйем сені, Алматы!", посвященный культурно-историческим эпохам Алматы – с 1940 года до нынешних дней. Жители и гости города погрузились в атмосферу каждого десятилетия через музыку, поэзию и декорации. Артисты исполнили композиции Шамши Калдаякова, песни Дос-Мукасан, а также ставили театральные представления.

Люди на площади в Алматы. Фото: акимат Алматы

Главным событием Дня города стал традиционный фестиваль "Алма Fest", который проходил в парке Первого президента. Организаторы подготовили для жителей ярмарку яблок, большой концерт и различные активности. На главной площадке фестиваля были представлены 100 тонн местных яблок более чем 30 различных сортов.

Девушка с яблоками. Фото: акимат Алматы

День города завершится большим концертом "Салем, Алматы" в Almaty Arena с участием популярных отечественных звезд и группы A’Studio.

Люди на площади в Алматы. Фото: акимат Алматы

Отметим, что основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города начались 16 сентября. Концертные программы прошли во всех районах Алматы и на главных площадках мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988383-kak-v-almaty-prazdnuyut-den-goroda-foto/