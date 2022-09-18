Фанаты Головкина из Казахстана попали в скандал в Лас-Вегасе перед его трилогией (видео)

Фанаты Геннадия Головкина. Фото: twitter.com/LargeBarstool

Фанаты Геннадия Головкина из Казахстана попали в скандал на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе перед его трилогией с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

В Twitter распространилось видео, на котором видно, как охрана T-Mobile Arena просит нескольких болельщиков Геннадия Головкина из Казахстана покинуть помещение.

"Троих фанатов GGG вышвырнули за фейковые аккредитации", — говорится в описании видео, которые опубликовано в Twitter-аккаунте Large.

Предположительно, как отмечает Sports.kz, казахстанские болельщики Геннадия Головкина попытались пройти в пресс-ложу с фальшивыми аккредитациями представителей СМИ.

Ранее в социальных сетях опубликованы фотографии и видео из раздевалки казахстанского боксера Геннадия Головкина, который сегодня проведет третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. NUR.KZ ведет текстовую трансляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988347-fanaty-golovkina-iz-kazahstana-popali-v-skandal-v-las-vegase-pered-ego-trilogiey-video/