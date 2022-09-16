"Решайте этот вопрос": ажиотаж из-за нескольких сортов угля возник в СКО (видео)

Грузовики в очереди за углем. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Очереди образовались в угольных тупиках в Петропавловске. Ажиотаж случился на складах, где продают шубаркольский и каражаринский уголь. Североказахстанцы просят открыть больше точек продажи, передает сайт телеканала КТК.

"Предлагаю, чтобы на всех тупиках был уголь. Тогда вот вот этого ажиотажа не будет. Уголь поступает только в Рабочий – «шубаркуль», «каражара» – на Ленинградской. Все. Остальные тупики пустые. Вот вся проблема.

Решайте этот вопрос. Уже сколько лет нет – пустые угольные стоят. Сюда приходит «шубаркуль». И на Ленинградскую. Не было бы такого ажиотажа", - рассказал один из жителей Петропавловска.

По данным телеканала, в Петропавловске четыре угольных тупика. Только один из них торгует шубаркольским. Также в единственном месте можно купить и каражаринский. На этих складах товар расходится с колес. Одного только шубаркольского в день продают по 14 вагонов.

Отопительный сезон в регионе официально планируют начать уже 20 сентября. При этом уголь сегодня успели заготовить только 44% жителей.

Местные боятся повторения прошлогоднего кризиса, когда за ходовыми сортами в очередях стояли сутками. Но чиновники уверяют, топлива хватит всем. В акимате даже заявляют, что готовы поддержать предпринимателей, которые захотят продавать востребованный уголь. Вот только желающих пока нет.

"Они вправе открыть, и мы им будем также всячески помогать. Но они выходят же на товарные биржи. Опять же, у них там уже сложились определенные отношения с дилерами и с разрезами, то есть им проще уже торговать той маркой угля, которая у них на сегодняшний день находится в реализации.

А людям мы советуем приобретать уголь заранее, то есть с июня месяца уже заготавливать. И не по тонне, не по полторы, а именно в полном объеме", - заявил и. о. руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Павел Шилов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988263-reshayte-etot-vopros-azhiotazh-iz-za-neskolkih-sortov-uglya-nachalsya-v-sko-video/