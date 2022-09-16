Один из спецЦОНов закроют в Алматы из-за низкой востребованности

Посетители ЦОНа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С понедельника в городе Алматы закроется один из спецЦОНов для автовладельцев. В это отделение, как выяснилось, обращается мало посетителей, передает "МИА Казинформ".

Специализированный ЦОН №3, расположенный по улице Серикова, 2а, в Алматы, перестанет работать с 19 сентября.

"В специализированном отделе №3 микрорайона Кулагер мало посетителей. В большей части автовладельцы обращаются за услугами в отделы №1, №2, №5 и №6 или получают услуги онлайн, через приложения банков второго уровня. В связи с низкой востребованностью услуг населением района, было принято решение закрыть отдел", – объяснил директор филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Алматы Абдурасул Кулдашов.

Отмечается, что теперь в городе останется четыре спецЦОНа для автовладельцев:

специализированное отделение № 1 – микрорайон Саялы, улица Аккайнар, 1;

специализированное отделение № 2 – улица Майлина, 85;

специализированное отделение №5 – Турксибский район, микрорайон Кайрат, Кульджинский тракт, 9-й километр;

специализированное отделение № 6 – микрорайон Кемель, улица Аксуат, 118.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988203-odin-iz-spetstsonov-zakroyut-v-almaty-iz-za-nizkoy-vostrebovannosti/