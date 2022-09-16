Досаев: Для социальных нужд буду собирать каждую тиынку со всего города

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос по поводу работу паркингов. По словам акима, недавно была завершена работа по приему активов ТОО Alan Parking и ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" в коммунальную собственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаева попросили рассмотреть возможность передачи парковочных мест для арендаторов рынка, а также исключить посредников при уплате налогов и других отчислений по парковкам.

"Мы недавно завершили прием активов ТОО Alan Parking и ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" в коммунальную собственность. Будет 100% коммунальное предприятие, все доходы от единого оператора будут идти в местный бюджет, никаких посредников не будет", - сообщил аким.

Досаев сослался на информацию департамента государственных доходов, рассказав, что в прошлом году 56 рынков заплатили в бюджет города 1,8 млрд тенге, за 8 месяцев текущего года – 2 млрд тенге. По оценкам, оборот 56 рынков города равен 2 годовым бюджетам города и оценивается примерно в 2 трлн тенге.

"Поэтому, когда мне говорят, что паркинги должны отойти к рынкам, особенно, где Северное кольцо, то я с этим не согласен. Паркинги останутся в коммунальной собственности. Как это принято во всем мире, актив парковок будет относиться к администрации города.

Доходы от платных парковок будут идти на социальные нужды горожан. Новые трубы, инженерные сети, школы и поликлиники, все это будет строиться за счет местного бюджета. Для социальных нужд со всего города буду собирать каждую тиынку", - заключил аким.

Ранее Досаев заявлял, что в Алматы планируют построить многоуровневые парковки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988187-dosaev-dlya-sotsialnyh-nuzhd-budu-sobirat-kazhduyu-tiynku-so-vsego-goroda/