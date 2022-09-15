Когда начнется отопительный сезон в Нур-Султане

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Замруководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана рассказал о том, как идет подготовка к отопительному сезону в столице. Его слова приводятся в

Как сообщил Багдат Байсадыков, отопительный сезон в столице начинается тогда, когда в течение пяти суток среднесуточная температура в городе будет находиться на уровне +10 градусов или ниже.

"На сегодня подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в плановом режиме. В полном объеме завершены гидравлические испытания магистральных сетей теплоснабжения, подготовка котельных в жилых массивах и автономных источников отопления социальных объектов.

Завершено техническое обслуживание электрических подстанций. Подготовлены все сети водоснабжения и водоотведения", – заявил представитель столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Также, согласно правилам подготовки к прохождению отопительного сезона, работы по капитальному ремонту тепловых и электросетевых объектов планируется завершить до конца сентября.

При этом, как отметил спикер, эти работы не помешают началу отопительного сезона.

Ожидается, что работы по объектам образования и здравоохранения буду завершены до 23 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987940-kogda-nachnetsya-otopitelnyy-sezon-v-nur-sultane/