Номерные знаки авто в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы

Фото: Министерство торговли и интеграции

Национальный стандарт СТ РК 986-2022 ввели в действие в Казахстане с 1 сентября текущего года - в нем прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК.

Отныне знаки и заготовки должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации, отметили в МТИ.

Подчеркивается, что стандарт разработал РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК и прошел экспертизу в "КазСтандарт" КТРМ МТИ РК.

По информации министерства, этот стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

Кроме того, к дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.

"Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием и должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака", - пояснили в ведомстве.

Введение в действие СТ РК 986-2022 не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета, подчеркнули в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987773-nomernye-znaki-avto-v-kazahstane-teper-dolzhny-imet-spetsialnye-elementy/