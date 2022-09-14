Астанчанину пришлось через суд доказывать свою инвалидность

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Житель столицы, который с детства является инвалидом, обратился в суд, так как не согласился с тем, что ему изменили вторую группу инвалидности на третью. Об этом сообщается на официальном сайте суда Нур-Султана.

Гражданин М. являлся инвалидом второй группы, однако отдел методологии и контроля Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Нур-Султану принял акт об установлении ему инвалидности третьей группы.

Отмечается, что не согласившись с таким решением М. обратился в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.

Истец просил признать незаконным и отменить акт об инвалидности третьей группы, оставить в силе акт об установлении второй группы инвалидности, а также передать информацию о необходимости проведения перерасчета по выплате пособия по инвалидности.

Первоначально решением СМАС иск был удовлетворен частично: гражданину М. была оставлена вторая группа инвалидности, но в требовании передать информацию о перерасчете пособия по инвалидности судом было отказано.

Тем не менее позже апелляционной коллегией решение суда было изменено, и иск удовлетворили в полном объеме.

"Суд первой инстанции, частично удовлетворяя требования истца, пришел к выводу, что при проведении контроля обоснованности экспертного заключения нарушена процедура переосвидетельствования.

М. не был извещен о месте и проведении осмотра, заседание комиссии и осмотр проведены в отсутствие аудио- и видеофиксации, нарушены права истца на отвод составу комиссии", – объяснили представители суда.

Также суды апелляционной и кассационной инстанции пришли к мнению, что Законом РК "О социальной защите инвалидов в РК" пересмотр уже выданного первоначального заключения о присвоении М. второй группы инвалидности не предусмотрен.

Так, из-за отсутствия причин, исключающих утрату истцом права на доверие, ответчик не вправе был пересматривать уже выданное заключение.

"Таким образом, спор разрешен в пользу истца в полном объеме, права восстановлены", – подчеркнули в пресс-службе суда Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987767-astanchaninu-prishlos-cherez-sud-dokazyvat-svoyu-invalidnost/